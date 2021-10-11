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خبير أمن معلومات يكشف أسباب التعطل المفاجئ لمواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:27 م
أرشيفية
أرشيفية
فايزة عبد السلام
علق المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على تعطل خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام ببعض دول العالم، إن عمليات التعطل في الفترة الأخيرة لخدمات شبكات التواصل الاجتماعي تحدث نتيجة عدة عوامل منها تحديث الخودام الخاصة بالمنصات أو هجمات إلكترونية من شأنها إحداث شلل تام للخدمة مما يعوق استخدامها.

وأضاف "حجاج"، أثناء استضافته خلال برنامج "أخر النهار" الذي يُبث عبر فضائية "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، مساء اليوم الإثنين، أن هواجس المستخدمين نحو سرقة معلوماتهم الشخصية خلال عمليات التوقف هذه تكون طبيعية للغاية خاصة أننا دائما بصدد وقائع مستمرة تتكرر فيها عمليات السطو على المعلومات أو الملفات الشخصية للمستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، ففي أحد المرات تم تسريب 80 مليونا بيان كانت تحتوى على اسم الحساب الشخصي وعنوان البريد الإلكتروني وبعض البيانات الشخصية للمستخدمين.

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن الكل الآن بانتظار إعلان بيان رسمي يتضمن أسباب هذه التوقف وتداعياته على المستخدمين، في ظل عمل الشركات في الوقت الحالي على حل الأزمة التي من المؤكد أنها ستتسبب في خسائر مالية هائلة.

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تعطل مفاجئ تعطل الفيس بوك أمن معلومات

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