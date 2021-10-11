"مستقبل وطن" بالفيوم يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة ضمن احتفالات ذكرى أكتوبر

كما اعربوا علي سعادتهم الكبيرة بوجودهم وسط هذه الكوكبة من اسر الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن أرض الوطن، وان شهداء مصر هم من سطروا ملاحم بطولية يتحاكي بها الأجيال، مؤكدين أن ما فعله هؤلاء الأبطال يتم تدريسه بجميع الكليات والمعاهد العسكرية لما فيها من بسالة وتضحية من شهداء مصر وأن حرب اكتوبر المجيدة لها كبير الأثر بين أبناء الشعب المصري في بث الروح الوطنية بداخلهم وحثهم علي الفداء لحماية العرض والأرض.





كما وجهوا التحية إلى أرواح الشهداء، الذين قدموا دماءهم الذكية، قربانًا للحفاظ على أمن الوطن، في مواجهة الهجمات الخسيسة للإرهاب.



وخلال كلمة قيادات الحزب بالمحافظة، أعربوا عن سعادتهم بتكريم أسر الشهداء، لافتين أن حرب أكتوبر ١٩٧٣ منحت المصريين دروسًا لا تنتهي من الإصرار والعزيمة والرغبة في النجاح بما تحويه من أحداث مثيرة -فلم تنكسر أحلام المصريين المشروعة على صخرة هزيمة يونيو 1967 حيث اكد ان انتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت نتيجة عمل ونضال شاركت فيه جميع أطياف الشعب المصري، وأن تماسك الجبهة الداخلية، كانت الوسيلة ا لمواجهة التحديات التي تستهدف الدولة، وتسعى لتدمير المجتمع.كما اشار الي مخاطر الاستماع للشائعات، مطالبا بالالتفاف حول القيادة السياسية، والحفاظ على الاصطفاف الوطني خلف القوات المسلحة، حتى تبقى مصر قوية وآمنة.





وأشار إلى أن من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء. واسترداد جزء من مرتفعات الجولان السورية بما فيها مدينة القنيطرة وعودتها للسيادة السورية. ومن النتائج الأخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر



وفي نهاية الحفل، تم تكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة كما تم تكريم الطالب محمود رمضان دربالة من ذوي الاحتياجات الخاصة من اوائل المرحلة الابتدائية الازهرية ومن حفظة القران الكريم.



كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة، خلال الإحتفالية التي نظمتها أمانة العلاقات العامة برئاسة سالم فتيح، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الحزب بدله، بحضور النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، والأمناء المساعدين والأمناء النوعيين وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأمناء المساعدين بالمراكز.وذلك في إطار الأحتفالات بالذكرى الـ 48 لنصر السادس من أكتوبر، وفي إطار توجيهات المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة أيات من القران الكريم، عقب ذلك توالت الفقرات الفنية، والاناشيد الوطنية والقصائد الشعريةأكد أمين العلاقات العامة بالحزب، في كلمتة حرص الحزب على تكريم أسر من ضحوا بفلذات أكبادهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن،بما يؤكد أن شهداء الوطن وذويهم في القلوب، ولن ينساهم أبناء مصر لذا ياتي التكريم بما يرسخ في الأجيال المتعاقبة كل عزيمة وبطولة ووطنية، تلك الروح التي نستحضرها اليوم لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر فيما اشار السادة الامناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب المحافظة في كلماتهم ان الإرهاب الأسود لن يقوي علي هزيمة وطن متماسك ولم ينال من عزيمة واصرار قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، على دحرهم وحفظ الأمن والإستقرار، مؤكدين إن من أسعد اللحظات هي لقاء اسر أبطال رفعوا اسم مصر عالية، وأن الأجيال المتعاقبة عاشوا منذ طفولتهم على إنجازات وبطولات هؤلاء الشهداء التي يفتخر بها الشعب المصري والعربي.