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الكهرباء: مصر مؤهلة لـ إنتاج 90 ألف ميجا وات

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:31 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الواقع كان مظلما ولم يكن هناك تفاؤل كبير أن الوضع سيتغير خلال وقت قصير، ولكن بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الكهرباء باعتباره أمن قومي، فضلا عن وضع تصور علمي لتحسين الحال هو ما ساهم في تغيير الوضع خلال السنوات الماضية.

وأشار "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الدولة وضعت 3 محاور لتطوير منظومة الكهرباء في مصر وهى التوسع في الإنتاج والنقل والتوزيع، لافتا إلى أنهم أضافوا أكثر من 28 ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية خلال 4 سنوات.

وأضاف أن مصر لديها إنتاج يكفي كل احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية، واحتياطي كافي للفترة القادمة، منوها بأن أقصى حمل وصلنا له خلال فصل الصيف الماضي كان 34 ألف ميجا وات، وكان هناك احتياطي يتخطي 11 ألف ميجا وات، حيث لم يعد هناك تخفيف للأحمال أو "اللمبات الصفراء".

ولفت إلى أنهم انفقوا نحو 36 مليار جنيه على تطوير شبكات التوزيع خلال الأربعة سنوات الماضية، وهى ميزانية ضخمة جدا، منوها بأن مصر مؤهلة لإنتاج 90 ألف ميجا وات.

الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء انتاج مصر من الكهرباء

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