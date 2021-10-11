Advertisements

الفحص الطبي يحسم مدة غياب محمد الشناوي عن الأهلي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:30 م
الشناوي
الشناوي
علي نبوي
يخضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، إلى فحص طبي تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا بعد مباراة الفراعنة أمام ليبيا لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه.

الفحص الطبي يحسم مدة غياب محمد الشناوي عن الأهلي
وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام ليبيا ليغادر ملعب المباراة ويحل زميله محمد أبو جبل بديلًا له.

ويحسم الفحص الطبي الذي يخضع له الشناوي مدة غيابه الحارس الدولي عن فريقه الأهلي خاصة وأن فترة التوقف الدولي ستنتهي بعد مباراة مصر وليبيا.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره ليبيا حاليًا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد الشناوي ليبيا الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يومين

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

منذ ساعة الا ربع

الفحص الطبي يحسم مدة غياب محمد الشناوي عن الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ يوم

بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

منذ ساعتين

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد الشناوي يدخل في مشادة كلامية مع الحضري

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الفحص الطبي يحسم موقف ميدو جابر من مباراة النجمة

الأهلي يختبر السولية وهاني طبيا

فحص طبي يحدد مدة غياب صلاح محسن

مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

الجهاز الطبي للأهلي سيحسم موقف ديانج من المشاركة أمام إنبي

فحص طبي لتحديد مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

09:25 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

الفحص الطبي يحسم مدة غياب محمد الشناوي عن الأهلي

09:30 م

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements