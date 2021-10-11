يخضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، إلى فحص طبي تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا بعد مباراة الفراعنة أمام ليبيا لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه.





الفحص الطبي يحسم مدة غياب محمد الشناوي عن الأهلي

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام ليبيا ليغادر ملعب المباراة ويحل زميله محمد أبو جبل بديلًا له.





ويحسم الفحص الطبي الذي يخضع له الشناوي مدة غيابه الحارس الدولي عن فريقه الأهلي خاصة وأن فترة التوقف الدولي ستنتهي بعد مباراة مصر وليبيا.





ويلتقي منتخب مصر بنظيره ليبيا حاليًا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.