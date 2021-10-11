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فيديو عفوي يجمع بين دينا الشربيني وحسن أبو الرووس

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:43 م
ابو الروس ودينا الشربيني
ابو الروس ودينا الشربيني
منار أشرف داود
نشر الفنان حسن ابو الرووس فيديو ساخر يجمعه مع الفنانة دينا الشربيني وهما يغنوا أغنية فلتت، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق" أبو الرووس " على الفيديو قائلًا:"فلتت مني في الجونة".

الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق

https:www.instagram.comreelCU5VtsqlbBa?utm_medium=copy_link

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دينا الشربيني حسن ابو الرووس بنت السلطان الفجر الجونة 100 وش

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