أزهري: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية (فيديو)

علق إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، على الحالة الجدل، بعد إعلان عدد من المشاهير التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، قائلًا إن جميع المجامع الفقهية أكدت على جواز نقل الأعضاء من الحي للحي، على سبيل التبرع.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور" مساء اليوم الإثنين،:"الشيخ محمد متولى الشعراوي، قال إنه لا يجوز التبرع بالأعضاء من حي لحي، ولكن في هذه الحالة لا يمكن الرجوع للشيخ الشعراوي"، مضيفًا:" نقل الأعضاء من الميت للحي جائز".



وذكر الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجوز نقل أعضاء الميت إلا بعد وصية منه، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من باب الصدقة الجارية.



وأشار الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن الفتوى بمنع التبرع بالأعضاء فتحت باب تجارة الأعضاء.



