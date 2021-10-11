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كوت ديفوار تكرر فوزها على مالاوي.. وتزيح الكاميرون من الصدارة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:34 م
كوت ديفوار
كوت ديفوار
وكالات
أعتلى منتخب كوت ديفوار صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، عقب الفوز على ضيفه منتخب مالاوي 2-1 اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وتقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق نيكولاس بيبي في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك مويابا التعادل لمنتخب مالاوي في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 66 سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار من ضربة جزاء، ليؤكد تفوق فريقه على منافسه بعد فوزه عليه أيضا في مباراة الجولة الثالثة بنتيجة 3-صفر.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني، والذي افتتح مباريات الجولة في تلك المجموعة في وقت سابق اليوم بالفوز على موزمبيق 1-صفر.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد منتخب مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن منتخب موزمبيق متذيل الترتيب.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر كوت ديفوار الكاميرون

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