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جامعة الفيوم تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:36 م
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
الفيوم: ريهام على
شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإحتفالية الفنية التي نظمها قصر ثقافة الفيوم احتفالًا بالذكرى ٤٨ لإنتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢١١٠١١.

شهد الاحتفالية العميد أحمد حسين بدوي، المستشار العسكري للمحافظة، والسيد نائب مدير أمن الفيوم وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ورئيس الهيئة الإقليمية لقصور الثقافة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الإحتفالية أداء فريق الموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم لعدد من الأغاني الوطنية إحياءًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وإلقاء شعري جماعي لفريق الكورال بقصر الثقافة يحكي لمحات من تاريخ النضال المشرف لشعب مصر العظيم ضد الغزاة والمعتدين فى فترات زمنية مختلفة.


جامعة الفيوم تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر
جامعة الفيوم تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر
جامعة الفيوم تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر
جامعة الفيوم تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر
جامعة الفيوم تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر
جامعة الفيوم تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر
جامعة الفيوم تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر
جامعة الفيوم تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

الكلمات المفتاحية

جامعة الفيوم احتفالات اكتوبر

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