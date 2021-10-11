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مع دخول العام الدراسي الجديد.. ننشر الأوراق والمستندات المطلوبة لاشتراكات مترو الإنفاق

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:29 م
مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
مع دخول العام الدراسي الجديد.. ننشر الأوراق والمستندات المطلوبة لاشتراكات مترو الإنفاق

انطلق العام الدراسي الجديد من الأمس، ويعتبر مترو الأنفاق من أحد أهم وسائل النقل للطلاب، حيث يسهل على الكثير من الطلوب في جميع الفئات الذهاب والرجوع من المدرسة أو الجامعة.

لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية الأوراق والمستندات المطلوبة لاشتراكات مترو الإنفاق، وأسعار وخصومات
اشتراكات مترو الانفاق للطلاب.

خطوات الحصول على اشتراك مترو الأنفاق للطلاب

 عليك التواجد في  أقرب مكتب اشتراكات بمترو الأنفاق.
قم شراء استمارة طلبة بـ5 جنيهات لكافة الطلاب.
عليك تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة.
يجب إرفاق عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة.
اختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له الطالب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك مترو للطلاب

صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب.
صورة إيصال المصاريف.
صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.
استخراج كارت ذكى بـ25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك.

مدة سريان اشتراك المترو للطلاب

يحصل الطالب على اشتراك مترو الأنفاق، من محل إقامته وسكنه إلى مقر دراسته فقط، ويستخرج لـ3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى، ويمكن استخدامه لحاملي الاشتراك فقط.

مع دخول العام الدراسي الجديد.. ننشر الأوراق والمستندات المطلوبة لاشتراكات مترو الإنفاق

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