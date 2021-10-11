عاجل.. أحمد فتوح يتقدم بالهدف الأول لمصر في شباك ليبيا (فيديو)

سجل أحمد فتوح الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك ليبيا، في الدقيقة 40، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الشهداء بنينا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.





ويخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي "محمد أبو جبل"

الدفاع : أكرم توفيق - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

الوسط : عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم : عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل ليبيا على النحو التالي:- في حراسة المرمى: محمد نشنوش خط الدفاع: المعتصم صبو - عبد الله الشريف -على سلامة - سند الورفلي خط الوسط: فيصل البدري - المعتصم المصراتي وأمامهما الثلاثي: مؤيد اللافي - حمدو الهوني - محمد الطبال خط الهجوم: محمد زعبيه















