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عاجل.. محمد الشناوي يدخل في مشادة كلامية مع الحضري

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:46 م
الشناوي والحضري
الشناوي والحضري
علي نبوي
دخل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، في وصلة عتاب كلامية مع عصام الحضري مدرب حراس الفراعنة بعد إصابته في مباراة ليبيا.

وخلال خروجه من مباراة مصر أمام ليبيا المقامة على ملعب الأخير مصابًا دخل الشناوي في وصلة عتاب مع الحضري وهو ما التقطته كاميرات التلفزيون.

وغادر الشناوي مباراة منتخب مصر أمام نظيره ليبيا في الدقيقة ٢٥ متأثرًا بالإصابة في العضلة الخلفية ليحل محمد أبو جبل بديلًا له.


ويلتقي منتخب مصر بنظيره ليبيا حاليًا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا ضد مصر عصام الحضري الشناوي

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