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50 % ارتفاع في سعر خام الحديد خلال ثلاثة أسابيع

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر

سجلت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد ارتفاعات سريعة خلال الأيام الماضية ليتصدر قائمة المواد الخام الأسرع ارتفاعا، مما يزيد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر العقود الآجلة للحديد بنسبة 50% خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لينضم إلى قائمة المعادن التي تسجل أسعارها ارتفاعا مطردا مثل الألومنيوم في ظل تزايد الطلب عليها.

وأضافت بلومبرج أنه من المتوقع تراجع هامش أرباح شركات تعدين الصلب نتيجة ارتفاع أسعار الخام، حيث لن تتمكن الشركات من تمرير كل الزيادة في أسعار الخام إلى القطاعات المستهلكة الرئيسية  مثل القطاع العقاري والتشييد التي تشهد تباطؤا في نشاطها.

ففي تعاملات بورصة سنغافورة للسلع ارتفع سعر خام الحديد اليوم بنسبة 10% إلى 137.60 دولار للطن في حين ارتفع سعر الخام في بورصة داليان بنسبة 4.6%.

كما ارتفعت أسعار فحم الكوك والفحم الحراري الصيني اليوم إلى مستويات قياسية  نتيجة استمرار إغلاق المناجم في الصين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات.

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