رئيس المكسيك يتهم شركات أجنبية بتهريب الوقود

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الاثنين، أن شركات أجنبية كبرى لتجارة الطاقة تورطت فيما وصفه بـ"تهريب الوقود"، وخص بالذكر شركة "ترافيغورا".

وقال: "أكتشفنا أن بعض هذه الشركات الأجنبية الشهيرة تقوم بنقل وقود مهرب، وجرى تعليق إذن الاستيراد لترافيغورا"، مضيفا أن "مكتب النائب العام في المكسيك ينظر في القضية".

من جهتها، قالت وزارة الطاقة المكسيكية، الشهر الماضي، إن "أربعة أذون لاستيراد الوقود ممنوحة لترافيغورا قيد عملية الإلغاء في حين انقضى أجل إذن خامس".

وأعلنت الشركة في السابق، أن "تعليق أذون استيراد الوقود غير شرعي، وإنها تتبع قوانين ولوائح الدول التي تعمل فيها".