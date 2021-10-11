البحرين المركزي يعلن عن تغطية إصدار بقيمة 43 مليون دينار بحريني





أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 246 (ISIN BH000SH01993) من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.









وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 13 أكتوبر 2021 إلى 12 يناير 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1.40% مقارنة بسعر العائد 1.42% للإصدار السابق بتاريخ 15 سبتمبر 2021 ، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 256%.