نيفين القباج تكشف شروط تولي منصب وزيرة التضامن ليوم واحد (فيديو)

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تقلد فتاة منصب وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم واحد، قائلة: "منذ أربع أعوام نقوم بإعداد ممارسة تحت اسم "فتيات في أدوار قيادية"، ويتم فتح المجال أمام الفتيات الواعدات، بناءً على معايير معينة منهم فتيات من مؤسسات الرعاية، وفتيات من ذوي الاعاقة وفتيات من الهلال الأحمر".



وتابع "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك تعاونًا ما بين 8 وزارت وجمعية الهلال الأحمر، والأمانة العامة للصحة النفسية، لاستقبال هؤلاء الفتيات لاحتلال مناصب القيادة كتجربة اجتماعية، لمعرفة ما يحدث في يوم المسؤول، مشيرة إلى ان المسؤول يقوم بالجلوس مع الفتاة، وبعد ذلك تتقلد الفتاة المنصب لمدة يوم واحد.



ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن اختيار الفتاة يكون من خلال بعض المعايير: مثل تحقيق نجاح في الدراسة، أو تطوعه في مبادرة الاجتماعية او وجود فتاة لديها شخصية مؤثرة تمتلك القيادة.

