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طبيب ذكورة: انعدام الحيوانات المنوية لا يعني عدم القدرة على الإنجاب (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:58 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال الدكتور خالد سالم، استشاري الذكورة والضعف الجنسي وعلاج العقم، إن الشخص الذي يعاني من انعدام الحيوانات المنوية قد يكون قادرًا على الإنجاب، من خلال إجراء المسح الميكروسكوبي، والبحث عن الحيوانات المنوية داخل الخصية، ومن ثم إجراء الحقن المجهري.

وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين: "في حال وجود حيوانات بنسبة قليلة في السائل المنوي، فهناك إمكانية لزيادة هذه الحيوانات من خلال العلاج، ومن ثم إجراء حقن مجهري من هذه الحيوانات".

وتابع أن المريض الذي لديه ندرة في الحيوانات المنوية يعاني من ضعف في الخصية، وفي حال فتح الخصية لأخذ عينة؛ فهذا يعني انعدام الأمل في الإنجاب إذا فشلت العينة، ولهذا يفضل زيادة الحيوانات من خلال العلاج، وليس من خلال التدخل الجراحي.

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انعدام الحيوانات المنوية امراض الذكورة العقم الانجاب اخبار مصر

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