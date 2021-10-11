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تفاصيل إصابة محمد الشناوي في مباراة مصر وليبيا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:57 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
اشتكى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، من الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الفراعنة أمام ليبيا.

تفاصيل إصابة محمد الشناوي في مباراة مصر وليبيا  
ولم يتمكن الشناوي من استكمال اللقاء بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية ليغادر الملعب في الدقيقة ٢٥ ويحل زميله محمد أبو جبل بديلًا له.

وكان الشكوك تحوم حول مشاركة الشناوي قبل مباراة مصر أمام ليبيا بالإسكندرية بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها قبل ٤٨ ساعة من المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين باستاد برج العرب.

وأظهرت كاميرات التلفزيون إصابة الحارس الدولي بشد في العضلة الخلفية حيث أمسك بها عند سقوطه على أرضية الملعب.

ومن المقرر أن يُجري الشناوي أشعة على العضلة الخلفية بعد عودته إلى القاهرة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن فريقه الأهلي بعد إصابته.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره ليبيا حاليًا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد الشناوي ليبيا الاهلي

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