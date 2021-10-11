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موانئ بورسعيد تتداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه جرى تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد. وأوضحت المنطقة، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات, وغادرته 3 سفن, وتتواجد على الأرصفة 3 سفن, ومن المنتظر وصول سفينتين.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة, وتتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأوضحت أن ميناء غرب استقبل سفينة "غءحغءح" للبضائع العامة التي ترفع علم توجو; لتفريغ 3400 طن رخام بالميناء, ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة. ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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