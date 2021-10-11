شاهد لحظة المشادة الكلامية بين محمد الشناوي والحضري (فيديو)

دخل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر في مشادة كلامية مع عصام الحضري مدرب حراس المنتخب المصري.





وشهدت مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر تعرض الشناوي لإصابة قوية على مستوي العضلة الخلفية مما جعله يغادر المباراة ويدخل زميله محمد أبو جبل بدلا منه.





وأثناء خروج الشناوي دخل في مشادة غير مفهومة مع عصام الحضري مدرب الحراس أثناء تبدليه مع أبو جبل.