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شاهد لحظة المشادة الكلامية بين محمد الشناوي والحضري (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:01 م
الشناوي والحضري
الشناوي والحضري
الفجر الرياضي
دخل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر في مشادة كلامية مع عصام الحضري مدرب حراس المنتخب المصري.

وشهدت مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر تعرض الشناوي لإصابة قوية على مستوي العضلة الخلفية مما جعله يغادر المباراة ويدخل زميله محمد أبو جبل بدلا منه.

وأثناء خروج الشناوي دخل في مشادة غير مفهومة مع عصام الحضري مدرب الحراس أثناء تبدليه مع أبو جبل.

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محمد الشناوي خلاف الحضري مع الشناوي إلى كأس العالم 2022 أس العالم 2022

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