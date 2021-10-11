بشرى سارة في تدريبات بايرن ميونيخ

عاد كورنتين توليسو إلى التدريبات الجماعية لفريق بايرن ميونخ الألماني، بعدما تعافى من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، لكن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية مشاركته في المباراة المرتقبة أمام باير ليفركوزن يوم الأحد المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا).





وذكر نادي بايرن اليوم الاثنين أن توليسو (27 عاما) كان يخضع للتدريبات بشكل منفرد منذ فترة التوقف الدولي الماضية في سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.





ويستضيف ليفركوزن فريق بايرن ميونخ في مباراة يتوقع أن تشهد منافسة قوية من أجل الانفراد بالصدارة حيث يتساوى الفريقان مع بعضهما في عدد النقاط.





ويحتمل أن يعتمد جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ على كريستيان فروشتل وعمر ريتشاردز وميكايل كويزانس ومارك روكا وكينجسلي كومان من الفريق الأول مطلع الأسبوع المقبل في ظل مشاركة عدة لاعبين مع منتخبات بلادهم.