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عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:07 م
الشناوي والحضري
الشناوي والحضري
محمد الصو
اتخذ مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إجراء سريع عقب تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، للإصابة خلال مواجهة المنتخب الوطني ضد المنتخب الليبي، بتصفيات إفريقيا لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وعلم "الفجر الرياضي"، عن تواصل أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومنحه تكليف رسمي بمتابعة الموقف برمته عقب نهاية اللقاء.

وأضاف المصدر: "كان هناك تشديد من عضو النادي على طلب الفريق، بعد تأجيل متابعة موقف الحارس، والتواصل بشكل سريع مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، من أجل متابعة ما سيفسر عنه الفحص الطبي".

واختتم المصدر: "الأهلي سيبدأ التحرك بشكل رسمي ضد عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، وشكواه لدى الجبلاية حال ثبوت تمسكه بخوض الحارس اللقاء وهو مصاب، وإبلاغه للجهاز الفني بعدم قدرته على اللعب".

وظهرت حالة من الاستياء الشديد داخل القلعة الحمراء عقب إصابة الشناوي في المباراة المقامة حاليًا في ليبيا، خاصةً أن الحارس ظهر وهو يلوم عصام الحضري مدرب حراس المرمى، على مشاركته منذ البداية.

ويتقدم المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على المنتخب الليبي، بهدفين دون رد حتى الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.

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