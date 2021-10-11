طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "طافية سيجارة"



طرح النجم طارق الشيخ أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "طافية سيجارة" من كلمات أمير الحصرى وألحان طارق السفاح وتوزيع فهد والتى تقول كلماتها:

زى طفية السيجاره، أدوس عليكى تختفى واللى ذيك مش خساره من حياتى تتنفى، بطلى تمثيل كفايه لسه تاني بتحلفي، أنتى حالة بجد نادرة لسه قادره تجرحى أنتى فعلًا مستبده ومستعده تفتحي الف باب من النار عليا، وفى الحقيقه بتنجحي، كل ماهرب من طريقك أرجع تانى أكمله وأذاى أنا قادر أطيقك وظلمك ليا أتحمله، أبلعى أودامى ريقك جرحك لسه فى أوله، وإن حن قلبى فى يوم عليكي بأيدي قلبي هقتله يلا أفتري وأتبطري عليا أد ماتقدري موتي الحب اللى بنا.



وأعرب مؤخرا النجم طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "أحب المبتمسين" الذى طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.



https:www.youtube.comwatch?v=nQmsHjID7cQ