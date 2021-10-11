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طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "طافية سيجارة"

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:58 م
طارق الشيخ
طارق الشيخ
منار أشرف داود

طرح النجم طارق الشيخ أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "طافية سيجارة" من كلمات أمير الحصرى وألحان طارق السفاح وتوزيع فهد والتى تقول كلماتها:
زى طفية السيجاره، أدوس عليكى تختفى واللى ذيك مش خساره من حياتى تتنفى، بطلى تمثيل كفايه لسه تاني بتحلفي، أنتى حالة بجد نادرة لسه قادره تجرحى أنتى فعلًا مستبده ومستعده تفتحي الف باب من النار عليا، وفى الحقيقه بتنجحي، كل ماهرب من طريقك أرجع تانى أكمله وأذاى أنا قادر أطيقك وظلمك ليا أتحمله، أبلعى أودامى ريقك جرحك لسه فى أوله، وإن حن قلبى فى يوم عليكي بأيدي قلبي هقتله يلا أفتري وأتبطري عليا أد ماتقدري موتي الحب اللى بنا.

وأعرب مؤخرا النجم طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "أحب المبتمسين" الذى طرحها وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

https:www.youtube.comwatch?v=nQmsHjID7cQ

الكلمات المفتاحية

مزيكا فن طافية سيجارة طارق الشيخ الفجر احب المبتسمين

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قبل طرحها.. تعرف على كلمات أغنية "طافية سيجارة" لطارق الشيخ

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