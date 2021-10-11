الأم الحاصلة على ليسانس حقوق: التكريم من الدولة له طعم تاني

قالت وفاء صفوان الأم الحاصلة على ليسانس حقوق بسن 50 عامًا، إن تكريم المجلس القومي للمرأة أسعدها وتتمنى نقل تجربتها لنساء مصر، مضيفة: "الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس ابدت سعادة باللغة خلال استقبالي اليوم".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه جرى الاتفاق مع الدكتورة سحر السنباطي، على تنظيم أعمال تطوعية سوف تنفذها من أجل مساعدت النساء والفتيات اللتى لم يستطيعن استكمال تعليمهن ولديهن الرغبة في العودة للدراسة مرة أخرى.



وأكدت أن التكريم من الدولة له طعم أخر، لافتة إلى انه مع كل سعادتها باحتفاء ابنائها بها وتكريم الزملاء ورواد السوشيال ميديا والظهور في البرامج التليفزونية المحتلفة إلا أن تكريم الدولة له شعور أخر، متابعة أن اهتمام الدولة بمؤسساتها بتكريم تجارب وحالات مثلي يعطي الشخص قيمة.

