"تحيا مصر بالتعليم" توجه مناشدة عاجلة لـ"خالد عبدالغفار"

ناشدت منى أبوغالي، مؤسس ائتلاف "تحيا مصر بالتعليم"، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لللتدخل لحل مشكلة مد فترة تقديم ملفات طلبة الدور الثاني للثانوية العامة، بسبب تعنت الجامعات وإصرارهم على تقديم الشهادات، والطلبة لم تتسلمها بعد لأنها لم تصل.





وقالت "أبوغالي"، في تصريح خاص: "المفروض يجري تسليم الشهادات للمديريات يوم الأربعاء وآخر تقديم للملفات يوم الخميس، وهذا يعني تكدس رهيب للتقديم أو تأخر بعض المدارس في استلام الشهادات، وهذا سيمنع تقديم الطالب للملف في الموعد المحدد ويؤثر على مستقبله".



