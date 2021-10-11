ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل





نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تحقيق فوزا هاما بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الـ 4 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.





وسجل ثلاثية الفراعنة كل من أحمد فتوح ومصطفي محمد ورمضان صبحي.





وعلى الناحية الأخرى نجح منتخب الجابون في تحقق الفوز على نظيره الجابون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب فرانسفيلي بالجابون.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم





1- مصر برصيد 10 نقاط.

2- ليبيا برصيد 6 نقاط.

3 - الجابون برصيد 4 نقاط.

4 - أنجولا برصيد 3 نقاط.





جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتاج إلى الفوز في مباراة واحدة أمام الجابون أو أنجولا فقط لضمان الصعود للمرحلة النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.