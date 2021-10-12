معرض تراثي سيزين طريق الكباش في الأقصر.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عمل معرض تراثي يؤرخ لطريق المواكب الملكية المعروف بطريق الكباش والدي يربط بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك في الأقصر.





وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار فإن لجنة أثرية معنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب قامت باختيار مجموعة من الصور النادرة من القرن ١٩ والتي تروي تاريخ معابد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق المواكب الذي يربط بينهما وأهم الاكتشافات الأثرية.



