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معرض تراثي سيزين طريق الكباش في الأقصر.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عمل معرض تراثي يؤرخ لطريق المواكب الملكية المعروف بطريق الكباش والدي يربط بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك في الأقصر.

وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار فإن لجنة أثرية معنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب قامت باختيار مجموعة من الصور النادرة من القرن ١٩ والتي تروي تاريخ معابد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق المواكب الذي يربط بينهما وأهم الاكتشافات الأثرية.

وكذلك صور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور الملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق، وذلك تنفيذًا للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.

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