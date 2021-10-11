Advertisements

مصر تصعق ليبيا بثلاثية وتبتعد بصدارة المجموعة في تصفيات المونديال

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:47 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علي نبوي
جدد منتخب مصر فوزه على نظيره الليبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين، على ملعب بنغازي ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

الشوط الأول

منتخب مصر كان الأفضل في الشوط الأول حيث ضاع هدف محقق للمنتخب المصري بعد تحرك ذكي من عمر مرموش داخل منطقة جزاء ليبيا خلف المدافعين حاول خلاله استغلال الخروج الخاطئ من الحارس محمد نشنوش وسدد كرة قوية في الزاوية المغلقة إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل كان ذلك بعد انتصاف الشوط الأول.

واضطر محمد الشناوي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٢٦ متأثرًا بالإصابة في العضلة الخلفية دون اشتراك مع أحد ليحل زميله محمد أبو جبل بديلًا له.

وفي الدقيقة ٣٠ كنت المحاولة الهجومية للمنتخب المصري من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح الذي أرسل كرة عرضية ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها مصطفى محمد برأسية غير متقنة مرت دون خطورة أعلى العارضة العلوية للمرمى.


ومع حلول الدقيقة ٣٤ كانت محاولة هجومية خطيرة للمنتخب المصري بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية وصلت بالنهاية لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى ليسدد كرة يسارية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس محمد نشنوش.


وقبل نهاية الشوط الأول بـ٤ دقائق ومن هجمة منظمة لمنتخب مصر مرر مصطفى محمد بينية لأقدام أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت شباك الحارس محمد نشنوش.

وفي الوقت بدل من الضائع للشوط الأول ومن عرضية متقنة للغاية من الجبهة اليسرى عن طريق عمر مرموش إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لينتهي الشوط بتقدم الفراعنة ٢-٠.

الشوط الثاني

حاول لاعبو منتخب ليبيا العودة للمباراة من خلال تقليص النتيجة حيث شنوا عددًا من الهجمات على مرمى منتخب مصر لكن دفاعات الفراعنة ومن خلفهم محمد أبو جبل تصدوا لكل الهجمات.

وفي الدقيقة ٥٨ تسديدة قوية عن طريق عمرو السولية لاعب منتخب مصر من داخل منطقة جزاء ليبيا مرت بشكل قريب نسبيا أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد نشنوش.

ونجح البديل رمضان صبحي في إضافة الهدف الثالث لمنتخب مصر بعد نزوله بدقائق قليلة بدلًا من عمر مرموش بعدما تسلم تمريرة من محمد صلاح وضعها صاحب الـ٢٤ عامًا داخل الشباك في الدقيقة ٧٢.

بعد الهدف الثالث لمنتخب مصر دفع كيروش بالثنائي بباهر المحمدي وطارق حامد بدلًا من أكرم توفيق وعبد الله السعيد.

وهدأ إيقاع المباراة في الدقائق العشر الأخيرة، لينتهي بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد ويقطع الفراعنة شوطًا كبيرًا نحو التأهل للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده للنقطة ١٠ ليواصل الانفراد بصدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد ليبيا عند ٦ نقاط في المركز الثاني.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح ليبيا كاس العالم تصفيات كاس العالم

أخبار تهمك

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ أقل من ساعة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد الشناوي يدخل في مشادة كلامية مع الحضري

منذ ساعتين

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تعرف على مصير الشناوي من المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يومين

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ ساعة و 17 دقيقة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

استياء أهلاوي من مدرب المنتخب بسبب الشناوي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مجموعة مصر في تصفيات المونديال.. ليبيا تخطف فوزا قاتلا أمام الجابون

عاجل.. الجابون تصعق مصر بهدف قاتل في تصفيات المونديال

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال

ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الرابعة في تصفيات كأس العالم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

10:57 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements