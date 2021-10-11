مصر تصعق ليبيا بثلاثية وتبتعد بصدارة المجموعة في تصفيات المونديال

جدد منتخب مصر فوزه على نظيره الليبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين، على ملعب بنغازي ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.





الشوط الأول





منتخب مصر كان الأفضل في الشوط الأول حيث ضاع هدف محقق للمنتخب المصري بعد تحرك ذكي من عمر مرموش داخل منطقة جزاء ليبيا خلف المدافعين حاول خلاله استغلال الخروج الخاطئ من الحارس محمد نشنوش وسدد كرة قوية في الزاوية المغلقة إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل كان ذلك بعد انتصاف الشوط الأول.





واضطر محمد الشناوي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٢٦ متأثرًا بالإصابة في العضلة الخلفية دون اشتراك مع أحد ليحل زميله محمد أبو جبل بديلًا له.





وفي الدقيقة ٣٠ كنت المحاولة الهجومية للمنتخب المصري من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح الذي أرسل كرة عرضية ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها مصطفى محمد برأسية غير متقنة مرت دون خطورة أعلى العارضة العلوية للمرمى.









ومع حلول الدقيقة ٣٤ كانت محاولة هجومية خطيرة للمنتخب المصري بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية وصلت بالنهاية لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى ليسدد كرة يسارية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس محمد نشنوش.









وقبل نهاية الشوط الأول بـ٤ دقائق ومن هجمة منظمة لمنتخب مصر مرر مصطفى محمد بينية لأقدام أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت شباك الحارس محمد نشنوش.





وفي الوقت بدل من الضائع للشوط الأول ومن عرضية متقنة للغاية من الجبهة اليسرى عن طريق عمر مرموش إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لينتهي الشوط بتقدم الفراعنة ٢-٠.





الشوط الثاني





حاول لاعبو منتخب ليبيا العودة للمباراة من خلال تقليص النتيجة حيث شنوا عددًا من الهجمات على مرمى منتخب مصر لكن دفاعات الفراعنة ومن خلفهم محمد أبو جبل تصدوا لكل الهجمات.





وفي الدقيقة ٥٨ تسديدة قوية عن طريق عمرو السولية لاعب منتخب مصر من داخل منطقة جزاء ليبيا مرت بشكل قريب نسبيا أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد نشنوش.





ونجح البديل رمضان صبحي في إضافة الهدف الثالث لمنتخب مصر بعد نزوله بدقائق قليلة بدلًا من عمر مرموش بعدما تسلم تمريرة من محمد صلاح وضعها صاحب الـ٢٤ عامًا داخل الشباك في الدقيقة ٧٢.





بعد الهدف الثالث لمنتخب مصر دفع كيروش بالثنائي بباهر المحمدي وطارق حامد بدلًا من أكرم توفيق وعبد الله السعيد.





وهدأ إيقاع المباراة في الدقائق العشر الأخيرة، لينتهي بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد ويقطع الفراعنة شوطًا كبيرًا نحو التأهل للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.





وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده للنقطة ١٠ ليواصل الانفراد بصدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد ليبيا عند ٦ نقاط في المركز الثاني.