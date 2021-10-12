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مشاركة في معرض تراثنا: "الرئيس حس بيا من غير ما اتكلم"
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:32 ص
كساب أحمد
علقت مريم عياد، إحدى المشاركات في معرض تراثنا، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير علاج السرطان لها، قائلة: "الرئيس السيسي حس بيا من غير ما أتكلم، وعرف أنا عايزة أقول له إيه، وأطلب منه إيه".
وأضافت "عياد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين: "كل اللي عايزة أقوله للرئيس السيسي، إني عايزة أترحم على الست اللي ربته ربنا يغفر لها ويرحمها، الرئيس السيسي مش بيكسر بخاطر حد أبدا، معروف عنه أنه جابر للخواطر، وطلبت منه العلاج على نفقة الدولة".
وتابعت: "الرئيس ابتسم لي وقال خلاص متتكلميش، أنا هعمل اللازم، وطلب لي كرسي متحرك من نفسه دون أن اطلب منه ذلك، وجالي الكرسي خلال ساعتين قبل أن أغادر معرض تراثنا".