مشاركة في معرض تراثنا: "الرئيس حس بيا من غير ما اتكلم"

علقت مريم عياد، إحدى المشاركات في معرض تراثنا، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير علاج السرطان لها، قائلة: "الرئيس السيسي حس بيا من غير ما أتكلم، وعرف أنا عايزة أقول له إيه، وأطلب منه إيه".





وأضافت "عياد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين: "كل اللي عايزة أقوله للرئيس السيسي، إني عايزة أترحم على الست اللي ربته ربنا يغفر لها ويرحمها، الرئيس السيسي مش بيكسر بخاطر حد أبدا، معروف عنه أنه جابر للخواطر، وطلبت منه العلاج على نفقة الدولة".



