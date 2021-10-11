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وزير التعليم يكشف مفاجأة عن صورة مدرسة الخانكة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:56 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مصر بها أكثر من 60 ألف مدرسة، ونحو مليون و320 ألف فصل، لافتا إلى أنه التقى اليوم بالسفير الفلندي عن عدد الطلاب لديهم فاخبره أن عدد الطلاب من كي جي 1 وحتى الثانوية العامة 500 ألف طالب، معلقا: "ده أقل من الإدارة التعليمية عندنا".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن عند بداية كل عام دراسي هناك سيناريو يتكرر كالحديث عن كثافة الفصول، مضيفا: "لما عملنا الامتحانات الإليكترونية أول مرة من عامين حصل تجمهر أول أيام الامتحانات واتصور من 8 زوايا.. كان أمر مبرمج ونزلت صورة أخرى لأولاد بيغشوا، وانتشرت كالنار في الهشيم مثلما حديث في صورة مدرسة الخانكة".

وأضاف أن انتشار صورة طلاب مدرسة الخانكة وهم يجلسون على الأرض تعد نسخة طبق الأصل من الطريقة والفكرة مما حدث في 2019، متابعا: "ده فصل بين مليون فصل ودي نسبة نجاح عالية جدا".

ولفت إلى انه تم حل ازمة مدرسة الخانكة خلال 8 ساعات، وتم فرش الفصول وصور الطلاب انتشرت، فضلا عن معاقبة المقصرين، مضيفا: "إنت بتشتغل بقماشة وفي ناس غير كفء مقدرش أرفضهم، أو غيرهم، لو أنا مدير في شركة خاصة كنت مشيته بس أنا مقدرش أمشيه".

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