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المملكة تفوز بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان الأممي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن مجلس حقوق الإنسان فوز مرشحة المملكة العربية السعودية نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية فيه.

 

وفازت العمرو بعد حصولها على أغلبية أصوات أعضاء المجلس، في دورته الثامنة والأربعين المنعقدة بجنيف.

 

وتعد اللجنة الاستشارية بمثابة مركز فكر يقدم المشورة لمجلس حقوق الإنسان، وتعمل على الدراسات والبحوث بقضايا تتعلق بولاية المجلس، وتقديم المقترحات في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان كافة.

الكلمات المفتاحية

المملكة العربية السعوديه السعودية

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