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مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:57 م
الشناوي
الشناوي
محمد الصو
كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب سقوط محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، مصابًا خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ضد ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الشناوي أبلغ الجهاز الفني للنادي الأهلي، أنه يعاني من آلام خفيفة في الخلفية وهي نتاج إصابته قبل مباراة ليبيا الأولى في القاهرة.

وأضاف: "الشناوي خضع لجلسات تأهيلية وعلاجية ومن ثم شارك في المباراة بعد الخضوع لفحص طبي، وسوف ننتظر الفحص الطبي الذي سيخضع له عقب نهاية المباراة".

وفاز المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على المنتخب الليبي، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.

الكلمات المفتاحية

مصر محمد الشناوي ليبيا كأس العالم المقبل

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