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عاجل.. ألمانيا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
سجل المهاجم الخطير تيمو فيرنر هدفين وكشر المنتخب الألماني لكرة القدم عن أنيابه في الشوط الثاني لينتزع بطاقة التأهل الأولى من القارة الأوروبية إلى بطولة كأس العالم 2022 بفوزه الساحق 4 - صفر على مضيفه منتخب مقدونيا الشماليةاليوم الاثنين في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وضمن المنتخب الألماني صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 21 نقطة من سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة كانت أمام منتخب مقدونيا الشمالية بالذات.

في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية ، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم الهيمنة شبه التامة للمانشافت على مجريات المباراة من خلال نسبة استحواذ على الكرة بلغت أكثر من 70 % حيث أهدر الفريق كل الفرص التي سنحت له.

وفي الشوط الثاني، سجل كاي هافيرتز وتيمو فيرنر هدفين للمانشافت في الدقيقتين 50 و70 اثر تمريرتين رائعتين من زميلهما توماس مولر الذي رفع رصيده من صناعة الأهداف في التصفيات الحالية إلى سبعة.

وأضاف فيرنر الهدف الثاني له والثالث للمانشافت في الدقيقة 74 رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في ثماني مباريات خاضها مع الفريق في التصفيات الحالية.
واختتم البديل جمال موسيالا التسجيل في المباراة بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 83 .

واستفاد المنتخب الألماني من فوز نظيره الروماني على المنتخب الأرميني في مباراة أخرى بنفس المجموعة حيث تجمد رصيد منتخب أرمينيا عند 12 نقطة أيضا مثل نظيره المقدوني فيما رفع المنتخب الروماني رصيده إلى 13 نقطة لينتزع المركز الثاني في المجموعة بفارق ثماني نقاط خلف ألمانيا قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات.

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