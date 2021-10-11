جريميو البرازيلي يتخلى عن مدربه سكولاري





تخلّى نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم الإثنين عن خدمات مدربه لويس فيليبي سكولاري عقب خسارته أمام سانتوس بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري المحلي أمس الأحد.





وتأتي إقالة سكولاري (72 عاماً) بعد 4 أشهر من عودته إلى تدريب فريقه القديم-الجديد، حيث أفاد غريميو على مواقع التواصل الاجتماعي بأن «النادي يعلن بعد مباراة هذه الأمسية، أنه توصل إلى اتفاق مشترك مع المدرب لويس فيليبي سكولاري لفسخ عقده».





وأضاف: «يقدّر غريميو التزام واحترام المدرب وطاقمه الفني خلال فترة العمل مع النادي».









وبات سكولاري الذي عاد إلى قيادة الإدارة الفنية لغريميو للمرة الرابعة، ثاني أكثر المدربين خوضاً للمباريات في تاريخ النادي مع 385 مباراة.





وعلّق مدرب منتخب البرازيل والبرتغال السابق على قرار غريميو: «سأستمر في أن أكون عضواً في غريميو كما كنت دائماً، وسأظل كذلك».





ويحتل غريميو المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري برصيد 23 نقطة ويتأخر بفارق 5 نقاط عن أوّل الناجين من الهبوط إلى الدرجة الثانية سانتوس.





وكان غريميو تعاقد مع سكولاري خلفاً للمدرب تياغو نونيش إثر سلسلة من النتائج المتردية وضعت الفريق في المركز الأخير برصيد نقطتين مع نهاية المرحلة العاشرة.





ولجأ غريميو إلى خدمات سكولاري الذي لم يكن مرتبطاً مع أي نادٍ منذ يناير الماضي عقب فترة قصيرة امتدت لمدة 3 أشهر مع كروزيرو من الدرجة الثانية.



