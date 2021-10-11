Advertisements

جريميو البرازيلي يتخلى عن مدربه سكولاري

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:01 م
سكولاري
سكولاري
وكالات

تخلّى نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم الإثنين عن خدمات مدربه لويس فيليبي سكولاري عقب خسارته أمام سانتوس بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري المحلي أمس الأحد.

وتأتي إقالة سكولاري (72 عاماً) بعد 4 أشهر من عودته إلى تدريب فريقه القديم-الجديد، حيث أفاد غريميو على مواقع التواصل الاجتماعي بأن «النادي يعلن بعد مباراة هذه الأمسية، أنه توصل إلى اتفاق مشترك مع المدرب لويس فيليبي سكولاري لفسخ عقده».

وأضاف: «يقدّر غريميو التزام واحترام المدرب وطاقمه الفني خلال فترة العمل مع النادي».


وبات سكولاري الذي عاد إلى قيادة الإدارة الفنية لغريميو للمرة الرابعة، ثاني أكثر المدربين خوضاً للمباريات في تاريخ النادي مع 385 مباراة.

وعلّق مدرب منتخب البرازيل والبرتغال السابق على قرار غريميو: «سأستمر في أن أكون عضواً في غريميو كما كنت دائماً، وسأظل كذلك».

ويحتل غريميو المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري برصيد 23 نقطة ويتأخر بفارق 5 نقاط عن أوّل الناجين من الهبوط إلى الدرجة الثانية سانتوس.

وكان غريميو تعاقد مع سكولاري خلفاً للمدرب تياغو نونيش إثر سلسلة من النتائج المتردية وضعت الفريق في المركز الأخير برصيد نقطتين مع نهاية المرحلة العاشرة.

ولجأ غريميو إلى خدمات سكولاري الذي لم يكن مرتبطاً مع أي نادٍ منذ يناير الماضي عقب فترة قصيرة امتدت لمدة 3 أشهر مع كروزيرو من الدرجة الثانية.

الكلمات المفتاحية

سكولاري جريميو البرازيلي

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على مصير الشناوي من المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. محمد الشناوي يدخل في مشادة كلامية مع الحضري

منذ ساعتين

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يومين

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ ساعة و 15 دقيقة

استياء أهلاوي من مدرب المنتخب بسبب الشناوي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

سكولاري يقترب من قيادة منتخب مصر

عاجل.. سكولاري يقترب من قيادة منتخب مصر

سكولاري مديرا فنيا لفريق بالميراس

سكولاري يخضع للمحاكمة بتهمة الحض على العنف

بالميراس يهزم أمريكا مينيرو ويقترب من التتويج بالدوري البرازيلي

آخرهم فالفيردي.. أشهر 10 مدربين "خارج الخدمة" في أوروبا (تقرير)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

10:57 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements