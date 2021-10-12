Advertisements

بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة الإسكان بمجلس النواب

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيسي للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.

وتستعرض "الفجر" اختصاصات لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وذلك بعد تشكيل هيئة مكتبها بدور الانعقاد الثاني، والتي جاءت كالتالي:

- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

- التعمير الحضرى والريفى.

- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

- مواد البناء.

- المرافق العامة.

- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب اللجان النوعيه الفجر اختصاصات لجنه الاسكان اختصاصات اللجان النوعيه

أخبار تهمك

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ يوم

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ يوم

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ ساعة و 12 دقيقة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ يوم

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة 31 مصابا بكورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بلائحة مجلس الشيوخ (انفوجراف)

بعد تشكيلها.. 15 اختصاصًا للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ

أبرزها نظر المعاهدات الدولية.. 9 اختصاصات للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

6 اختصاصات للجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. تعرف عليها

7 اختصاصات لـ "لجنة الطاقة والبيئة" بمجلس النواب.. اعرفها

11 اختصاصًا لـ "تعليم النواب".. اعرفها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

07:39 ص

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

10:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements