بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة الإسكان بمجلس النواب

تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيسي للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.





وتستعرض " الفجر " اختصاصات لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وذلك بعد تشكيل هيئة مكتبها بدور الانعقاد الثاني، والتي جاءت كالتالي:





- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.





- التعمير الحضرى والريفى.





- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.





- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.





- مواد البناء.





- المرافق العامة.





- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.



