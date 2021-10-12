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"الري": تنفيذ 4847 إزالة للتعديات على نهر النيل

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 07:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الملاح
أكدت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها اليوم - أنه تم تنفيذ 4 آلاف و847 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، بمساحة مليون و262 ألف متر مربع، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن إجمالي التعديات المستهدف إزالتها بلغ 165 ألف و81 تعدي بمختلف المحافظات.

وأشارت الوزارة، خلال البيان، إلى أن إجمالي التعديات المستهدف إزالتها الفترة المقبلة بلغ، 165 ألف و81 تعدي بمختلف محافظات الجمهورية، بمساحة تصل إلى 19 مليون و357ألف متر مربع.

إجمالي الإزالات المتبقية بلغ 160 ألف و234 إزالة بمختلف المحافظات
وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإزالات المتبقية، بلغت 160 ألف و234 إزالة، على مساحة 18.095 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن الإزالات سيتم تنفيذها بـ 24 محافظة " أسوان - الأقصر- قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة - القاهرة - القليوبية - كفرالشيخ - المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - الإسكندرية - الوادي الجديد - مطروح".

جاء ذلك فى ضوء حملات الإزالات الكبرى للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، والجاري تنفيذها حاليا طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على 3000 حالة تعدي على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، صرح بأنه تم وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على 3000 حالة تعدي على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام، مؤكدًا أن حملة الإزالات بدأت بالفعل ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن والتي تنوعت بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش فى محافظات "الجيزة – البحيرة - القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ".

وأشار "عبد العاطى"، أن أعمال الازالات تتم بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، مضيفا أن وزارة الموارد المائية والري قامت بتوفير المعدات اللازمة للإزالات، مشيرًا الى أنه يتم تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم.
"الري": تنفيذ 4847 إزالة للتعديات على نهر النيل
"الري": تنفيذ 4847 إزالة للتعديات على نهر النيل
"الري": تنفيذ 4847 إزالة للتعديات على نهر النيل
"الري": تنفيذ 4847 إزالة للتعديات على نهر النيل

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وزارة الري نهر النيل الري التعدي على نهر النيل والمجاري المائية إزالات أخبار الري

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