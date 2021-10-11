عمرو أديب يداعب ميدو على الهواء بسبب "عزومة السمك"

ليرد "ميدو"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، ضاحكا: "إنت سمعت عني كده"، فعقب "أديب"، "إنت أبو الكرم".





وعن مباراة "مصر وليبيا" بتصفيات كأس العالم، قال "ميدو"، أن أداء المنتخب المصري جيد، ومدرب المنتخب المصري منظم وهادىء، وأعطى ثقة كبيرة للاعبين، لافتا إلى أن اللاعبين تفذوا تعليمات المدرب بهدوء، مضيفا: "اللاعبين حاسين أن معاهم مدرب كبير.. شكلنا يفرح".





وأضاف أن أداء محمد صلاح في المباراة رائع، ولا يجب أن نقارن بين أداء صلاح في انجلترا واداؤه مع المنتخب، متابعا: "صلاح رجل ملتزم وبيموت نفسه مع المنتخب".



داعب الإعلامي عمرو أديب، الكابتن أحمد حسام ميدو، قائلا: "صديقي اللي عازمنا كلنا على سمك وجمبري وقشريات.. مش عايز أجي الاقى فيليه، وشغل المطاعم بتاع رز وطحينة".