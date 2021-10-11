عاجل.. كارثة تحل بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد تحطم طائرة في منطقة سكنية

أفادت قناة "إن بي سي" نقلا عن السلطات المحلية بأن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات على الأرض، لكن الطائرة سقطت على مبان، مما أدى إلى اندلاع حريق.

ووقع الحادث بالقرب من حرم مدرسة ثانوية. وأكدت طواقم الإطفاء أنها لا تزال عاملة في منطقة سقوط الطائرة.

وذكر التقرير أنه لم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما سقطت.