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شرطة المرور تتحفظ على سيارة نجم الزمالك (صورة)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:30 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
تحفظت شرطة مرور مدينة نصر وتحديدا في " ميدان رابعة العدوية" على سيارة نجم الزمالك نظراً للمخالفة القانونية وتم على أساسها معاقبة اللاعب أمام أنظار الجميع .

شرطة المرور تتحفظ على سيارة نجم الزمالك (صورة)
وقامت الشرطة بسحب الرخصة الشخصية ورخصة السيارة الخاصة بمحمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك، نظراً لوجود زجاج ملون على السيارة وهو غير مثبوت على الرخصة الخاصة بالسيارة.

وبعد ذلك توجه اللاعب إلى أحد المسئولين وقام بتوضيح الأمر أنه لاعب كرة قدم وله اسمه وغيره من الكلمات،  مضيفا إلى أنه لا يجب معاملته بهذا الشكل أمام الجميع، وهو ما رفضه ضابط الشرطة.

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محمد عبدالغني الزمالك الدوري المصري

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