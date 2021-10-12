أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-10-2021.. تراجع جديد في سعر المعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب فى مصر، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد جرام الذهب نحو 3 جنيهات ليسجل عيار 21 الأكثر شعبية 770 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر:

وسجل الذهب عيار 18 نحو 660 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 770 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 880 جنيهًا.

سجل الجنيه الذهب نحو 6160 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

مالت أسعار الذهب للانخفاض اليوم بفعل مخاوف من بدء البنك المركزي الأمريكي تقليص تدابير التحفيز هذا العام رغم بيانات وظائف ضعيفة صدرت الجمعة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1755.68 دولار في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1755.30 دولار.





ويعتبر المعدن الأصفر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة المرجح نتيجة للتحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص البنك المركزي الأمريكي التحفيز المشكلتين مما يقلل جاذبية الذهب. وأظهرت بيانات يوم الجمعة زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية 194 ألفا في سبتمبر أي دون توقعات المحللين زيادة الوظائف 500 ألف وظيفة. في الوقت نفسه انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 4.8%.





وصعد الدولار لأعلى مستوى في 3 سنوات مقابل الين في حين لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ أوائل يونيو مما زاد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للفائدة. ولم يطرأ تغير للمعادن النفيسة الأخرى خلال المعاملات الفورية للفضة التي ظلت عند 22.66 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1027.37 دولار. وصعد البلاديوم 3% إلى 2139.85 دولار بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر.