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خبيرة تكشف أسباب تذبذب أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:23 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
كساب أحمد
قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن تحركات الذهب تتأثر بعدم اليقين من تحركات الاقتصاد العالمي، أو بسب حدوث نتائج سلبية في المؤشرات الاقتصادية، فالمستثمرين في أي ازمة يقموا بشراء الذهب، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار باعتباره ملاذ أمن للاستثمار.

وتابعت "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن هناك بيانات تظهر تخوف الكثير من المستثمرين بسبب إفلاس بعض الشركات الصينية، وتراجع الحكومة الصينية عن إصدار السندات، وهذا أدى لقلق المستثمرين الاجانب حول العالم، خاصة أن الصين عملاق اقتصادي كبير.

وأشارت إلى أن المستثمر يلجأ إلى الاستثمار في المعادن النفيسة للحفاظ على امواله، خاصة الذهب والفضة، لافتَا إلى أن أسعار الذهب لمر ترتفع خلال الفترة الأخيرة، لهذا فضل بعض المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة، معقبة:" بوق للمستثمر الصغير من الأفضل الحفاظ بالسيولة عن شراء الذهب".

هذا وشهد أسعار الذهب فى مصر، في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظًا، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1758 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب في مصر:

وسجل الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا.


وسجل الذهب عيار 21 نحو 773 جنيهًا.


وسجل الذهب عيار 24 نحو 883 جنيهًا.


سجل الجنيه الذهب نحو 6،234 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 نحو 515 جنيهًا.

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