Advertisements

مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على نجم يوفنتوس

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:30 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي تقدم بطلب لإدارة الشياطين الحمر بشأن سوق الانتقالات.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن رونالدو طالب مسئولي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم الحالي.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن رونالدو تزامل مع كييزا في يوفنتوس الموسم الماضي وكونا ثنائيا مميزا في خط هجوم يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن سعر كييزًا من السهل أن يتجاوز 100 مليون إسترليني قريبًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي يطارد كييزًا، حيث إن النجم الإيطالي يحظى باهتمام ناديين آخرين أحدهما تشيلسي الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن إدارة السيدة العجوز سبق أن رفضت عرضًا تبلغ قيمته 85 مليون إسترليني من تشيلسي في الصيف الماضي الذي كان يحاول التعاقد مع كييزا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كييزًا لعب دورًا كبيرًا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 في الصيف الماضي.

الكلمات المفتاحية

مانشسر يونايتد تشيلسي

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تعرف على مصير الشناوي من المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يومين

عاجل.. محمد الشناوي يدخل في مشادة كلامية مع الحضري

منذ ساعتين

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

استياء أهلاوي من مدرب المنتخب بسبب الشناوي

منذ أقل من ساعتين

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ يوم

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 0 × 1 يوفنتوس

يوفنتوس يقترب من خطف نجم مانشستر يونايتد

أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 1 × 1 تشيلسي

صراع إنجليزي شرس على نجم ريال مدريد

صراع شرس بين ريال مدريد ويوفنتوس على المايسترو

أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 4 × 0 تشيلسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

10:30 م

مفاجأة جديدة عن إصابة الشناوي في مباراة ليبيا

10:57 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

07:59 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements