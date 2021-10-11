مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي تقدم بطلب لإدارة الشياطين الحمر بشأن سوق الانتقالات.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن رونالدو طالب مسئولي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم الحالي.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن رونالدو تزامل مع كييزا في يوفنتوس الموسم الماضي وكونا ثنائيا مميزا في خط هجوم يوفنتوس.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن سعر كييزًا من السهل أن يتجاوز 100 مليون إسترليني قريبًا.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي يطارد كييزًا، حيث إن النجم الإيطالي يحظى باهتمام ناديين آخرين أحدهما تشيلسي الإنجليزي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن إدارة السيدة العجوز سبق أن رفضت عرضًا تبلغ قيمته 85 مليون إسترليني من تشيلسي في الصيف الماضي الذي كان يحاول التعاقد مع كييزا.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كييزًا لعب دورًا كبيرًا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 في الصيف الماضي.