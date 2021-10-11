نقيب مهندسي الجيزة يكشف أسباب عزوف المواطنين عن الحصول على تراخيص البناء

قال المهندس إيهاب منصور، نقيب مهندسي الجيزة، إن هناك عزوف من المواطنين عن التقدم للحصول على التراخيص بعد اشتراطات البناء الجديدة، موضحا أن المواطن يرى أن تلك الاشتراطات بها صعوبة شديدة في التطبيق وخسائر مادية جسيمة له.



وأضاف، خلال حواره مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس،" أن أهم تلك الاشتراطات شرط الارتفاعات الذي يحدد أن البيت لا يزيد عن أربعة طوابق أرضي فقط، مؤكدًا أن تلك النقطة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية تمثل خسائر كبيرة على المواطن الذي يرغب في بناء 11 طابق مثلا.



وتابع أن التوقف وعزوف المواطنين عن التقدم للحصول على التراخيص بعد اشتراطات البناء الجديدة بها نوع من الاعتراض والأمل في تغيير الوضع الراهن وإعادة المناقشة والنظر في اشتراطات البناء الجديدة.