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سقوط أمطار على الجيزة والقاهرة.. حالة الطقس غدا الثلاثاء 12/10/2021 في مصر

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:56 م
سقوط أمطار - صورة أرشيفية
سقوط أمطار - صورة أرشيفية
يشهد طقس الغد الثلاثاء الموافق 12/10/2021 في مصلر سقوط أمطار على مناطقس متفرقة من البلاد، أبرزها القاهرة والجيزة لعدة ساعات.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات والمعلومات للقراء، سوف نقدم لكم في السطور التاللية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاؤ في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم بيانًا عن حالة الطقس غدا الثلاثاء في كافة أنحاء الجمهورية، حيث أعلن خبراء الأرصاد أن طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد، إن كقس الغد ليلا في البلاد لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار على القاهرة والجيزة

كما تابعت الأرصاد أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد بنسبة 30 إلى 40% على فترات متقطعة.

وبرغم ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع، ذكرت الأرصاد أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة في الفترة من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد بنسبة 10% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويترواح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته خفيفة إلى معتدلة ويترواح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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