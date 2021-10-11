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عمرو أديب: "الناس بتسأل الطرق ولا المدارس؟".. ووزير التعليم يرد (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:28 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك عجز في الفصول يقدر بـ 250 ألف فصل، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، وهو يعني أننا بحاجة إلى 130 مليار جنيه لتنفيذ الفصول المطلوبة، فضلا على أن كل سنة يزيد 800 ألف طفل سنويا، ويحتاجون 28 ألف سنويا.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم يبنون 14 ألف فصل سنويا من ميزانية الوزارة، لافتا إلى أن عدد الفصول التي يتم بناؤها تساوي نصف العجز الذي يزيد سنويا، متسائلا: "هل هناك مسئول يستطع تحميل ميزانية الدولة 150 مليار زيادة؟".

ووجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى وزير التعليم قائلا: "البعض يقول الدولة بتبني كباري وطرق.. وتقصروا في التعليم"، ورد وزير التعليم أن أولويات الدولة تحددها القيادة السياسية والدولة ككل، لافتا إلى أن الدولة اضطرت زيادة ميزانية القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا، معلقا: "الناس مش عارفة فواتير التطعيم شكلها ايه".

ولفت إلى أن الدولة انفقت على قطاع التعليم في تطوير المحتوى التعليمي والمناهج والمنصات التعليمية، مضيفا: "المسألة مش بالبساطة أننا نقول ما كانت الدولة تعمل كده أحسن".

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