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حالة الطقس غدا الثلاثاء 12-10-2021 ودرجات الحرارة.. امطار خفيفة في الجيزة والقاهرة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 11:37 م
سقوط أمطار - صورة أرشيفية
سقوط أمطار - صورة أرشيفية
تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء 12-10-2021، أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

مناطق سقوط الأمطار

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإنه الطقس غدا، يشهد أيضا فرص أمطار خفيفة ما بين الساعة الثانية بعد منتصف الليلة وحتى الثانية ظهرا غدا، على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

على الجانب الأخر، تواصل درجات الحرارة خلال الطقس غدا، ارتفاعها في معدلات الحرارة الملحوظة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتستقر الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري عند 32 درجة مئوية بينما الصعيد يصل إلى 42 درجة مئوية.

ويكون الطقس غدا، حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، نهارا، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما خلال ساعات الليل يظل لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة والرطوبة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 20.

- السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 25.

- شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20.

- جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26.

أما عن نسب الرطوبة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30.

- السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 .

- شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

- جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

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