موسيماني يفاضل بين كهربا وطاهر للمشاركة أساسيًا أمام بطل النيجر





يفاضل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بين محمود كهربا وطاهر محمد طاهر للمشاركة أساسيًا أمام الحرس الوطني بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا.





مفاضلة بين كهربا و طاهر





و يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة فريق الرحيم الجمهوري بطل النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





من جانبه استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على الدفع بالثنائي محمد شريف وحسين الشحات أمام بطل النيجر فيما تجري المفاضلة بين كهربا وطاهر للمشاركة أساسيا أمام الحرس.





ويغيب عن قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصفقات الجديدة وهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.