منتجي الدواجن تفجر مفاجأة عن أرباح البيض (فيديو)



قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سعر طبق البيض قبل خروجه من المزرعة يبلغ 46 جنيهًا بما يوازي 2 كجم، بمعنى أن الكيلو يبلغ سعره 23 جنيهًا



وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "أنا كمنتج ماليش دعوة في السعر بعد خروج طبق البيض من المزرعة بسعر 46 جنيه، وعلينا النظر إلى حلقات التوزيع بعد ذلك التي تستهلك هذا الهامش العظيم"



وتابع: "طبق البيض الابيض 46 جنيه والاحمر 47 جنيهًا، ومكسب المزارع في كرتونة البيض 3 جنيهًا، والمشكلة في سلاسل التوزيع والتجارة لحد ما بتوصل السوبر ماركت".

