أعلن نادي شتوتجارت الألماني اليوم الاثنين تسجيل حالة إصابة خامسة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين صفوفه، حيث كشفت الفحوص إصابة حارس المرمى فلوريان مولر، الذي خضع للعزل الصحي.





كورونا يضرب خماسي شتوتجارت

وكان حارس المرمى الآخر فابيان بريدلو من بين حالات الإصابة التي أعلن عنها في وقت سابق، وهو ما يعني أن المدير الفني بيليجرينو ماتارازو سيفتقد جهود الحارسين خلال المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل.





وكانت الفحوص قد كشفت أيضا عن إصابة فالديمار أنتون وإريك تومي وروبرتو ماسيمو، بالعدوى.





وجاءت نتائج فحوص باقي لاعبي الفريق سلبية وهو ما يعني إقامة مران الفريق اليوم، وهو الأول بعد أجازة لمدة ثلاثة أيام في ظل فترة التوقف الدولي.





وقال سفن ميسلينتات مدير الكرة في شتوتجارت إن النادي رفع عدد الفحوص وكثف تدابير النظافة، منذ ظهور أول حالات الإصابة في الأسبوع الماضي.





وأضاف :"نأمل أن تحول هذه التدابير دون انتقال العدوى لآخرين في الأيام المقبلة."



