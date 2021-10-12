بعد "خناقة الديسك الأول".. قرار جديد من التعليم بشأن أولياء الأمور (فيديو)

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما يعرف إعلاميا بـ "خناقة الديسك الأول"، قائلا: "دي مشاهد غريبة ومشفتش زيها في حياتي".





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك سلوكيات نقوم بها تحتاج إلى مراجعة مثل التجمهر أمام اللجان، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن هناك تناقض فيما نفعل ونقول.



