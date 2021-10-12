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بعد "خناقة الديسك الأول".. قرار جديد من التعليم بشأن أولياء الأمور (فيديو)
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:12 ص
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما يعرف إعلاميا بـ "خناقة الديسك الأول"، قائلا: "دي مشاهد غريبة ومشفتش زيها في حياتي".
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك سلوكيات نقوم بها تحتاج إلى مراجعة مثل التجمهر أمام اللجان، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن هناك تناقض فيما نفعل ونقول.
وأضاف، "هيئة التدريس في المدارس بيتبهدلوا.. وأنا كوزير التربية والتعليم من حقي ادافع عنهم"، مشددا على ضرورة وجود قسية وهيبة للمدارس والمعلمين، منوها بأنهم بصدد منع دخول الأهالي إلى المدارس المصرية على الاطلاق وذلك حفاظا على الطلاب وهيئة التدريس والمدارس، حيث سيتم الإعلان عن نظام قريبا يتيح لولي الأمر التواصل مع المدرسة وذلك بعد التجمهر الذي رصد أمس في المدارس.