منظمة العفو الدولية تناشد إيران وقف تنفيذ الإعدام بحق محكوم كان قاصرا عند توقيفه

ناشدت منظمة العفو الدولية الاثنين، إيران وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شخص كان في الـ17 من العمر عند توقيفه وصدر الحكم به في "محاكمة مجحفة للغاية".

منظمة العفو الدولية تناشد إيران وقف تنفيذ الإعدام بحق محكوم كان قاصرا عند توقيفهالعفو الدولية: إيران أكثر دولة تعدم قاصرين في العالم.. وحكومتها "منافقة"

وأشارت المنظمة إلى أن الحكم تقرر تنفيذه الأربعاء المقبل، حيث تم نقل عرمان عبد العلي إلى الحبس الانفرادي في سجن كرج الواقع إلى الغرب من طهران تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه.

وجاء في بيان لنائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي، أن "الوقت ينفد بسرعة. يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فورا كل التحضيرات لإعدام عبد العلي".

وأضافت، أن "تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما لدى ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي ويشكل اعتداء سافرا على حقوق الأطفال".

وأشارت المنظمة إلى أن عبد العلي حكم عليه بالإعدام للمرة الأولى في ديسمبر 2015، بعدما أدين بالقتل في "محاكمة مجحفة للغاية"، معتبرة أن المحكمة التي أصدرت الحكم "استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب إثر اختفاء صديقته قبل عام".

وأصدر القضاء الإيراني سابقا حكمين بإعدام عبد العلي لإدانته بقتل صديقته في يناير 2020، والثاني في يوليو 2021، لكن الحكمين لم ينفّذا بسبب احتجاجات دولية.

ووافقت المحكمة العليا الإيرانية على إعادة المحاكمة في القضية التي سلط التركيز فيها بشكل كبير على تبيان ما إذا كان "ناضجا" عند ارتكابه الجرم، وفق منظمة العفو.